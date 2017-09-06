Общество 6 сентября 2017, 19:56

Российским школам могут разрешить требовать медкарты с учащихся

Минобрнауки РФ может вновь вернуть в школы медкарты. Об этом сообщается на федеральном портале "Российское образование". 

Сейчас школы не вправе требовать с учеников медицинскую документацию. Однако, как заявила замглавы Минобрнауки РФ Татьяна Синюгина, это делает невозможным принятие некоторых важных решений, касающихся здоровья и жизни детей.

Она отметила, что сейчас этот вопрос прорабатывается вместе с Министерством  здравоохранения РФ. Также он будет обсуждаться на уровне регионов и согласовываться с родительской общественностью.

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