Владимир Крикунов: "Начало встречи мы просто проспали"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал волевую победу над казанским "Ак Барсом" - 3:2. Главный тренер "шофёров" Владимир Крикунов отметил после мата, что доволен своими подопечными.

- Мы проспали начало матча, перепугалтсь. Молодцы, что во втором периоде сравняли счёт, а в итоге выиграли. По броскам проиграли, но в целом, я доволен игроками, - отметил Владимир Крикунов.

Также главный тркнер "Автомобилиста" отметил невзрачную игру канадских легионеров команды.

- Они должны и могут играть лучше. Видите в чём дело, к ним в звено пришёл Кинг, который не был с нами на предсезонке. Ребята сыгрываются. Раньше Паре и Бек играли с Чесалиным, Голышевым. Мы ищем оптимальный вариант, - добавил Владимир Крикунов.