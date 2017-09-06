Спорт 6 сентября 2017, 21:41

Владимир Крикунов: "Начало встречи мы просто проспали"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал волевую победу над казанским "Ак Барсом" - 3:2. Главный тренер "шофёров" Владимир Крикунов отметил после мата, что доволен своими подопечными.

- Мы проспали начало матча, перепугалтсь. Молодцы, что во втором периоде сравняли счёт, а в итоге выиграли. По броскам проиграли, но в целом, я доволен игроками, - отметил Владимир Крикунов.

Также главный тркнер "Автомобилиста" отметил невзрачную игру канадских легионеров команды.

- Они должны и могут играть лучше. Видите в чём дело, к ним в звено пришёл Кинг, который не был с нами на предсезонке. Ребята сыгрываются. Раньше Паре и Бек играли с Чесалиным, Голышевым. Мы ищем оптимальный вариант, - добавил Владимир Крикунов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 сентября)

Евгений Куйвашев был третьим по счёту (после Петра Латышева и Николая Винниченко) полпредом президента России в УрФО
Евгений Куйвашев стал одним из самых молодых полпредов президента

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»