Общество 7 сентября 2017, 07:46

Назначен новый глава Росгидромета

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о смене главы Росгидромета. Соответствующий документ появился на сайте Правительства России. 

"Назначить Яковенко Максима Евгеньевича руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, освободив его от занимаемой должности", - сообщается в документе.

Ранее этот пост занимал Александр Фролов. Согласно ещё одному распоряжению Правительства РФ, его освободили от должности "в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации".

Александр Фролов родился 2 сентября 1952 года, должность главы Росгидромета он занимал с 2010 года.

Согласно информации на сайте Росгидромета, Максим Яковенко родился в 1967 году, в 1991 году окончил с отличием Московский авиационный институт по специальности "Ракетостроение", в 1996 году - с отличием Высшую школу экономики по специальности "Магистр экономики". С сентября 2014 года он был замглавы Росгидромета. 

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