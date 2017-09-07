Экономика 7 сентября 2017, 08:06

Россия и Япония подписали документ о сотрудничестве в цифровой экономике

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр по экономическому сотрудничеству с Россией, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросиме Сэко на полях ВЭФ-2017 подписали заявление о сотрудничестве в цифровой экономики и меморандум по обмену опытом в области повышения производительности труда. Об этом пишет ТАСС

Стороны договорились развивать безопасную цифровую инфраструктуру для преодоления цифрового разрыва, а также расширять взаимодействия бизнеса в цифровой экономике. Документ предполагает обеспечение государствами свободного потока информации, обмен опытом в сфере государственной политики в области цифровой экономики, содействие сотрудничеству на международных площадках.

Отметим, Россия и Япония также запланировали развивать сотрудничество в цифровой экономике и в других отраслях (здравоохранение, городская среда, малые и средние предприятия). Кроме того, хотят сотрудничать при развитии отраслей промышленности и экспортных баз на Дальнем Востоке, а также в достижении там широкополосного доступа в интернет.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В нём принимает участие Президент России Владимир Путин, в числе гостей форума - премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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