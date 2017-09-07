Седьмой сезон "Игры престолов" нелегально посмотрели более миллиарда раз

Седьмой сезон "Игры престолов", выходивший в эфир летом 2017 года, нелегально посмотрели более миллиарда раз. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные мониторинга компании MUSO, которая занимается защитой информации.

Большее количество просмотров пришлось на первый эпизод сезона: спустя трое суток после выхода в эфире телеканала HBO эпизод был нелегально скачан и просмотрен более 90 млн раз. При этом общее количество нелегальных просмотров достигло отметки в 187 млн.

Финальный эпизод за первые трое суток после премьеры набрал порядка 120 млн нелегальных просмотров. По информации The Independent пиратство оказалось значительно масштабнее легальных просмотров.

Отметим, известно, что завершающую серию седьмого сезона "Игры престолов" на телеканале НBO посмотрели 16,5 млн зрителей.

Добавим, телесериал "Игра престолов" по мотивам серии книг писателя Джорджа Мартина стал самым популярным сериалом канала НВО, и его аудитория до сих пор растёт. Следующий сезон "Игры престолов", который будет состоять из шести серий, возможно, появится только в 2019 году.