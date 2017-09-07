Две иномарки горели минувшей ночью В Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Свердловской области в ночь на 7 сентября горели две иномарки. В Екатеринбурге на улице Карельская на площади шести кв. м. сгорел Suzuki Swift, в Асбесте на улице Челюскинцев на площади двух кв. м. огонь повредил моторный отсек и салон Ford Focus, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании иномарки в Екатеринбурге на улице Карельская поступило в диспетчерскую в 23:43. На тушение пожара выезжали семь огнеборцев на одной спецмашине. Открытое горение удалось ликвидировать уже в 23:58, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00:39. Однако автомобиль спасти не удалось.

- В Асбесте сообщение о пожаре автомобиля поступило в диспетчерскую в 2:56. В тушении огня участвовали 10 спасателей и одна единица техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 3:04, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3:04, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.