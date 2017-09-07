Гран-при литературной премии «Книга года» получила «Антологии современной поэзии народов России». Фото: Александр Исаков

Лучшей книгой года признан сборник произведений 229 поэтов со всей России. Как сообщают РИА «Новости», гран-при литературной премии «Книга года» получила «Антологии современной поэзии народов России».

Церемония награждения прошла в эту среду в театре «Геликон-опера» в рамках юбилейной Московской международной книжной выставки-ярмарки. В качестве ведущего на мероприятие был приглашён Вадим Верник.

Отмечается, что главная премия ежегодно присуждается книжным изданиям, чей выход стал наиболее ярким и значимым событием в литературе. Победитель получает ювелирное изделие в форме яйца от Андрея Ананова, внутри которого находится миниатюрная книга.

В этом году главную победу жюри отдало книге «Антологии современной поэзии народов России», в которой представлена уникальные стихотворения из всех регионов страны. Важно отметить, что над книгой работало около 400 человек - 229 поэтов и 142 переводчика.

«Я искренне рад, что жюри конкурса приняло именно такое решение. Я помню, как рождалась идея создания такой антологии. Все стремились, чтобы самые талантливые и яркие поэты, которые пишут на национальных языках, были услышаны, почувствовали свою востребованность и продолжали творить во имя нашей многонациональной культуры», — рассказал Сергей Нарышкин, председатель Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения РФ.

Напомним, что конкурс «Книга года» был учреждён в 1999 году Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Целью конкурса является поддержка отечественного книгоиздания.