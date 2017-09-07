Екатеринбургские газовики потратили на подготовку к зиме 120 миллионов рублей

Система газоснабжения Екатеринбурга переведена на зимний режим. Газовики завершили подготовку к отопительному периоду.

Как сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаз», модернизация газовых сетей и сооружений прошла во всех районах уральской столицы. Затраты на летнюю ремонтную кампанию составили около 120 млн рублей.

Отметим, что за лето в в уральской столице проведена реконструкция 14 газопроводов на улицах Луначарского, Малышева, Бажова, Походная, Культуры, Комсомольская, Белореченская, Сибирский тракт, Серафимы Дерябиной, Донбасская, Клары Цеткин, и в посёлке Шувакиш. В рамках мероприятий по ликвидации газовых колодцев установлено 25 кранов в подземном исполнении. В общей сложности обследовано свыше 311 километров подземных газопроводов.

По словам генерального директора компании Валерия Боровикова, ремонтные работы полностью завершены в заданные сроки. При этом деньги были потрачены не только на починку трубопроводов, но и на техническое перевооружение газораспределительных пунктов, что позволит удовлетворить потребности уральской столицы в тепле в полном объёме.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее о подготовке к зиме отчитались энергетики «Облкоммунэнерго». На предприятии пообещали полностью подготовиться к включению тепла к 15 сентября.