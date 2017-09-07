Назван район Екатеринбурга с самой чистой водой

Проверка воды включает в себя около 2500 исследований. Фото: Александр Зайцев

МУП «Водоканал» Екатеринбурга опубликовал исследования качества воды в районах города. Воду проверяли на мутность, цветность и содержание примесей, а также на микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

Всего анализ воды включает в себя около 2500 исследований проб по 80 показателям качества. По итогам августа лучшей была признана вода в Кировском районе. В ней оказалось самое низкое содержание марганца - 0,064 мг на литр при норме 0,1 мг/литр и среднегородском значении 0,087 мг/литр, а также алюминия - 0,041 мг/литр при нормативе 0,5 мг/литр и при среднегородском значении 0,054 мг/литр.

Самое низкое значение показателя «цветность» зарегистрировано в Ленинском районе - 10,28 град при нормативе 20,00 град и при среднегородском значении 10,70 град.

Наименее мутная вода в Верх-Исетском районе - 0,058 мг/литр при нормативе 1,5 мг/литр и среднегородском значении 0,61 мг/литр.

В воде Чкаловского района содержится минимальное количество железа - 0,098 мг/литр при нормативе 0,3 мг/литр и среднегородском значении 0,115 мг/литр.

В целом во всей воде Екатеринбурга не выявлено никаких вирусов, паразитов и отрицательных микроорганизмов.