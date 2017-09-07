В России на ежегодном конкурсе «Книга года» выявили лучшие издания

В честь Года экологии на конкурсе «Книга года» введена новая номинация. Фото: Александр Исаков

На ежегодном российском конкурсе «Книга года» выявили лучшие издания. Как сообщают РИА «Новости», в честь Года экологии была введена новая номинация.

В 2017 году, в Год экологии, появилась новая номинация «Россия заповедная», в которой победила книга «Арктика. Магия притяжения: Фотоальбом». Данное издание стало результатом арктических экспедиций фотографа Сергея Анисимова.

Помимо этого в конкурсе присутствовали традиционные номинации. Словарь «Найди и покажи на Руси. 700 слов в помощь школьнику: Визуальный словарь» выиграл в номинации «Вместе с книгой мы растём», книга «Промельк Беллы: Романтическая хроника» — в номинации «Humanitas», издание «Советский ренессанс. Живопись, графика, скульптура 1960-2000 гг.: Коллекция Наталии Опалевой» — в номинации «ART-книга». Энциклопедия «Манга Хокусая: Энциклопедия японской жизни в картинках. Полная публикация, исследование и комментарии» — в номинации «Искусство книгопечатания», книга «Вся русская литература XIX века в 230 карточках», созданный на платформе просветительского проекта "Arzamas"» — в номинации «Электронная книга». Также дипломом был отмечен двухтомник «Политическая энциклопедия».

Напомним, что в рамках конкурса «Книга года» лучшим изданием был назван сборник произведений 229 поэтов со всей России.