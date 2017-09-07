Белые медведи из зоопарка Екатеринбурга перешли на зимнее меню

Умку и Айну перевели на зимний режим питания. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке начали готовить питомцев к наступлению холодов. Белых медведей перевели на зимний рацион питания.

Как сообщает пресс-служба зверинца, с наступлением осени теплолюбивые животные постепенно переезжают в тёплые вольеры. Впадающие в спячку медведи, готовясь ко сну, начинают активно есть более калорийную пищу. То же самое касается и белых медведей, которые не уходят на зиму в спячку и весь год проводят на улице. Для подготовки к грядущим холодам Умку и Айну перевели на зимний рацион питания.

Помимо традиционных продуктов - говядины, рыбы и субпродуктов, теперь белым медведям будут ежедневно давать селёдку и рыбий жир. Кроме того, три раза в неделю в меню будет свинина. Новые продукты позволят хищникам нагулять жир и более комфортно пережить зиму. Также с наступлением холодов в берлогах будут оборудованы специальные настилы из плах для лучшей термоизоляции.

«Медведи и сами подготовлены к зиме. Их шерсть лишена пигментной окраски, а шерстинки полые. Полупрозрачные волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, придавая шерсти теплоизоляционные свойства, а подошвы лап подбиты шерстью, чтобы не скользить и не мёрзнуть на льду», - рассказали в зоопарке.