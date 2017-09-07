Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович возглавит оргкомитет по выдвижению Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025. Информация о создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Заявочный комитет "Екатеринбург ЭКСПО - 2025"» появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

АНО будет готовить мероприятия по выдвижению Екатеринбурга кандидатом на право проведения ЭКСПО - 2025 и заявочную книгу. Средства для организации выделят из бюджета Свердловской области и из внебюджетных источников.

Согласно документу, также создаётся оргкомитет по поддержке заявки Екатеринбурга, его работу будет курировать Аркадий Дворкович. Организационно-техническим сопровождением будет заниматься Минпромторг РФ, в течение двух недель он должен предложить кандидатов в оргкомитет. Содействие в подготовке и продвижении заявки Екатеринбурга предписано оказать Минэкономразвития РФ, МИД, Торгово-промышленной палате России и Союзу промышленников и предпринимателей.