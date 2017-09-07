Культура 7 сентября 2017, 10:58

Сегодня в Екатеринбурге открывается уникальная выставка слонов

Посетить выставку слонов.

В фойе Екатеринбургского зала детской филармонии появятся более 150 слонов. Фото: пресс-центр Свердловской государственной детской филармонии

Сегодня в Екатеринбурге открывается уникальная выставка изображений слонов. По информации пресс-центра Свердловской государственной детской филармонии, в честь нового театрального сезона в фойе Екатеринбургского зала появятся более 150 слонов.

Сообщается, что уже сегодня вечером зрители смогут увидеть новую экспозицию, которая была собранна из авторских коллекций. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классе по росписи в технике «мехенди» и сделать запоминающийся снимок в фотозоне с индийским слоном.

Помимо выставки, гостей детской филармонии ждёт первый спектакль в новом сезоне. Мюзикл «Маугли и Лия. История любви», который расскажет яркую историю с индийскими танцами и песнями.

Важно отметить, что слон не является героем в истории Маугли, поэтому было принято решение исправить эту историческую несправедливость и создать «слоновью экспозицию».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (7 сентября)

Алексей Гвержец (справа) из компании «Атомстройкомплекс», руководивший строительством, вручил символический «золотой» ключ от здания тогдашнему председателю облсуда Ивану Овчаруку. Фото: Алексей Кунилов
В Екатеринбурге открыли самый большой суд в России

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»