Сегодня в Екатеринбурге открывается уникальная выставка слонов

В фойе Екатеринбургского зала детской филармонии появятся более 150 слонов. Фото: пресс-центр Свердловской государственной детской филармонии

Сегодня в Екатеринбурге открывается уникальная выставка изображений слонов. По информации пресс-центра Свердловской государственной детской филармонии, в честь нового театрального сезона в фойе Екатеринбургского зала появятся более 150 слонов.

Сообщается, что уже сегодня вечером зрители смогут увидеть новую экспозицию, которая была собранна из авторских коллекций. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классе по росписи в технике «мехенди» и сделать запоминающийся снимок в фотозоне с индийским слоном.

Помимо выставки, гостей детской филармонии ждёт первый спектакль в новом сезоне. Мюзикл «Маугли и Лия. История любви», который расскажет яркую историю с индийскими танцами и песнями.

Важно отметить, что слон не является героем в истории Маугли, поэтому было принято решение исправить эту историческую несправедливость и создать «слоновью экспозицию».