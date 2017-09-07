Обманувший 40 россиян интернет-мошенник из Режа получил три года колонии

Интернет-мошенник из Режа обманул 40 россиян. Фото: Александр Исаков

В Реже вынесен приговор интернет-мошеннику, обманувшему 40 жителей различных регионов России. Ближайшие три года осуждённый проведёт в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суду хватило доказательств, предоставленных обвинением, для вынесения приговора Михаилу Костылеву. Его признали виновным в 40 эпизодах мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Преступления были совершены в период с апреля по сентябрь 2016 года. Злоумышленник размещал в Интернете заведомо ложные сведения о сдаче в аренду жилья в различных регионах России. Снять недвижимость мошенник предлагал в республиках Хакасии и Коми, Архангельской области и ХМАО - Югре. Для бронирования квартиры он предлагал своим жертвам внести предоплату на банковскую карту в размере от 3 до 11 тыс. рублей.

В общей сложности добычей интернет-мошенника стали 165 тысяч рублей от 40 потерпевших. Приговором мирового судьи Михаилу Костылеву окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.