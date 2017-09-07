Уральский режиссёр предложил дровосекам обидеться на киноленту "Пила" по примеру клоунов

Оскорблённые лесорубы - это пострашнее клоунов. Фото: Александр Зайцев

Уральский режиссёр Алексей Федорченко высмеял призыв Анатолия Марчевского запретить фильм "Оно". На своей страничке в Facebook он от лица уральских лесорубов разместил аналогичный призыв к запрету нескольких фильмов, «оскорбляющих чувства дровосеков».

"Мы, лесорубы Урала заявляем – такие, с позволения сказать "художественные» фильмы как "Пила", "Техасская резня бензопилой" и, особенно, "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо" порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства дровосеков нашей страны. Он порочит труд выдающихся деятелей пилы и топора, трудовых династий cучкорубов и выкорчевщиков, многих других работников лесоповала", - заявил Алексей Федорченко.

Пользователи соцсети живо откликнулись на пост: "Кто лес рубил, тот в цирке не смеётся!", "Мы, психиатры Урала, уповаем! Запретить немедленно "Молчание ягнят" и кощунственный приквел "Ганнибал", которые порочат доброе имя психиатра!", "Также следует обратить внимание, что Стивен Кинг систематически разжигает вражду к: автотранспорту ("Керри"), собакам, друзьям нашим меньшим ("Куджо"), работникам гостиничного сектора ("14о8"), работникам муниципалитетов ("Под куполом")».

Напомним, депутат Анатолий Марчевский, бывший клоун и нынешний директор Екатеринбургского цирка выступил с резкой критикой в адрес нашумевшего фильма ужасов "Оно". Он потребовал снять фильм с проката, поскольку главный персонаж — злой клоун, похищающий детей — оскорбляет образ цирковых артистов.

Алексей Федорченко — уральский кинорежиссёр, лауреат международных фестивалей, автор известных фильмов "Овсянки" и "Первые на Луне".