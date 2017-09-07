Сотрудники Росгвардии задержали 7 из 13 нападавших на ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге

Старший группы задержания Евгений Маршаков и водитель Константин Грачев смогли задержать одного из нападавших. Фото: Пресс-служба УВО ВГН России по Свердловской области

Сотрудники Росгвардии задержали разбойников, напавших на ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге. 13 молодых людей с палками побили витрины и украли мобильники.

Как сообщает пресс-служба УВО ВГН России по Свердловской области, нападение на торговый центр произошло 6 сентября. В здание ворвались 13 молодых людей, вооружённых палками. Они разбили витрины в салонах «Связной» и «Билайн», избили охранников и похитили сотовые телефоны. Сотрудники бутиков успели нажать тревожную кнопку.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны, который в тот момент находился на маршруте патрулирования. Старший группы задержания Евгений Маршаков и водитель Константин Грачев смогли задержать одного из нападавших. По горячим следам оперативники задержали ещё шестерых подозреваемых. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа МВД России.

Отмечается, что задержанные были доставлены в дежурную часть отдела полиции №4 Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства.