В Верхней Пышме открыли крупнейшее в России производство сыров с белой плесенью

«Я еще не пробовал сыр такого качества у российских производителей», — сказал Евгений Куйвашев. Фото: пресс-центр «УГМК-Агро»

В Верхней Пышме открыли крупнейшее в России производство сыров с белой плесенью. По сообщению пресс-центра «УГМК-Агро», поставщиками сырья для нового производства выступят собственные фермы.

Отмечается, что в настоящий момент цех перерабатывает 600 кг молока в сутки, однако проектный объём переработки молока составит 5,2 тонны, из которого будут получать от 500 до 700 кг сыра (в зависимости от сорта). Цех построен «с нуля» на территории Верхнепышминского молочного завода. На возведения нового производственного помещения потребовалось 1,5 года и 150 млн рублей.

Сыры будут производиться из козьего и коровьего молока (камамбер, бюш де шевр, валансе, кроттен). Технологию производства разрабатывали французские специалисты в полном соответствии с оригинальными рецептурами и технологическими особенностями. Поэтому в цехе находятся сразу 11 климатических зон предназначенных для заквашивания, формования, прессования, обсушивания, соления, созревания, торможения и упаковки сыров. Каждая зона имеет уникальный температурный и влажностный режимы, а также кратность воздухообмена.

На официальном открытии цеха по производству сыров с белой плесенью, присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Андрей Козицын пригласил всех попробовать и оценить новый уральский деликатес: «Надеюсь, что к моменту выхода цеха на проектную мощность, а это произойдет весной, наш сыр станет не диковинкой, а привычным и любимым продуктом питания для уральцев».

«Я еще не пробовал сыр такого качества у российских производителей», — заметил Евгений Куйвашев.

Важно сказать, что новая продукция поступит в продажу в скором времени под маркой «Coeurdunord», под этим брендом уже с апреля выпускаются мягкий козий сыр без плесени – шевре и питьевое козье молоко в бутылках.