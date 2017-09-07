Политика 7 сентября 2017, 12:23

В преддверии президентских выборов в Екатеринбурге придумали ежеквартальные сессии для наблюдателей

Урна для голосования

Обучающие сессии в выборные годы планируется проводить ежеквартально. Фото: Александр Зайцев

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Избирательная комиссия Екатеринбурга учредила постоянно действующий семинар для наблюдателей. Обучающие сессии в выборные годы планируется проводить ежеквартально.

Как сообщает пресс-служба Горизбиркома, решение о старте работы постоянного семинара под названием «Екатеринбург: выборы по закону», было принято на заседании Избирательной комиссии.

Инициаторами обучения выступили Свердловское отделение ассоциации юристов России, Уральский государственный юридический университет и Уральский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Программа учреждена с целью обучения наблюдателей и повышения правовой грамотности всех, кто интересуется выборами. В выборные годы сессии будут проводится ежеквартально.

Ведущие специалисты в сфере избирательного процесса, практикующие юристы и преподаватели уральских вузов будут рассказывать о правилах подготовки и проведения голосования.

«Накануне крупнейшего для Екатеринбурга избирательного цикла, открывающегося выборами Президента России в 2018 году, мы следуем инициативам Центризбиркома и поддерживаем ту работу, которую ведут наши коллеги на федеральном уровне», - рассказал председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.

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