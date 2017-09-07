Общество 7 сентября 2017, 12:06

Владимир Путин направил приветствие участникам стартующего в Екатеринбурге I Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья

Инвалид на коляске

На Среднем Урале многое делается для поддержки людей, имеющих ограничения по здоровью. Фото: Александр Зайцев

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам I Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Это мероприятие открывается сегодня в Екатеринбурге.

Как сообщает областной департамент информполитики, предполагается, что поздравительную телеграмму участникам конгресса передаст глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Считаю ваш форум, посвящённый важнейшим вопросам повышения качества жизни людей с инвалидностью — большим, общественно значимым событием», — отметил Владимир Путин в своём приветствии.

Напомним, на открывающейся в столице Урала форум соберутся более 700 делегатов из 27 стран мира.

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