Владимир Путин направил приветствие участникам стартующего в Екатеринбурге I Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья

На Среднем Урале многое делается для поддержки людей, имеющих ограничения по здоровью. Фото: Александр Зайцев

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам I Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Это мероприятие открывается сегодня в Екатеринбурге.

Как сообщает областной департамент информполитики, предполагается, что поздравительную телеграмму участникам конгресса передаст глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Считаю ваш форум, посвящённый важнейшим вопросам повышения качества жизни людей с инвалидностью — большим, общественно значимым событием», — отметил Владимир Путин в своём приветствии.

Напомним, на открывающейся в столице Урала форум соберутся более 700 делегатов из 27 стран мира.