С 2018 года все лекарства будут маркироваться во избежание подделок

Теперь выявить подделку сможет даже сам покупатель. Фото: Алексей Кунилов

Обязательную маркировку лекарств введут с 2018 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко.

Маркировка предполагает нанесение на каждый лекарственный препарат идентификационного номера в виде двухмерного пиксельного штрих-кода. Специальную программу уже установили некоторые производители, аптечные организации и дистрибьюторы - пока что она работает в режиме бета-версии, а с 2018 года маркировка станет обязательной повсеместно.

Система позволит легко контролировать качество препаратов, выявлять подделки и мониторить цены. Проверить легальность лекарства смогут даже обычные покупатели, используя смартфон с установленной на него специальной программой (функции считывающего устройства).

Внедрение маркировки должно завершиться к январю 2019 года.