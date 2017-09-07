Составлен ТОП-10 самых продаваемых среднетоннажных автомобилей в России

Статистика показывает, что после падения с 2013 по 2016 год рынок среднетоннажных машин начал расти. Фото: Аналитическое агенство «Автостат»

Специалисты аналитического агенства "Автостат" составили ТОП-10 самых продаваемых среднетоннажных машин (CV) в России. Установлено, что c января по июль объём этого рынка составил 9,7 тыс. штук, что на 6,1% превышает показатель к аналогичному периоду прошлого года.

В сегмент CV входят грузовики массой от 3,5 до 16 тонн. Статистика показывает, что после падения с 2013 по 2016 год рынок среднетоннажных машин начал расти. Согласно прогнозам аналитиков, рост продолжится в ближайшие несколько лет.

Лидером рынка CV стал отечественный ГАЗ (реализовано 4,2 тыс. шт., +3,2% к результату годичной давности), на долю которого за семь месяцев пришлось свыше 40%. При этом модель "ГАЗон NEXT" является самой популярной в России. В тройку лидеров входят японский Isuzu и российский КАМАЗ. Первую пятёрку замыкают Hyundai и SAZ, показатели продаж которых не достигают тысячи единиц.

В ТОП-10 также входят Hino, Mitsubishi, УРАЛ, NEFAZ, MAZ. При этом в десятке лидеров рынка более половины брендов демонстрируют падение, хуже всего обстоят дела у отечественного УРАЛа, продажи которого упали на четверть (284 шт., -24,5%).