С полей Среднего Урала уже убрано 40% зерновых и 22% картофеля

У свердловских аграриев сейчас каждый солнечный день на особом счету. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские аграрии в хорошем темпе проводят уборочную кампанию. К сегодняшнему дню убрано 40% зерновых культур и 22% картофеля (от плана).

Как сообщает областной департамент информполитики, одновременно сельхозпредприятия Среднего Урала завершают заготовку кормов для животноводческих ферм. К настоящему времени уже отправлены на хранение 28 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота. Напомним, в планах на нынешний год обозначен показатель — 30 центнеров на одну голову скота.

— Урожайность по всем культурам в этом году выше, чем в прошлом. Немного ниже темпы уборки из-за переменчивой погоды, но в целом мы находимся в плановых показателях, — прокомментировал региональный министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв.