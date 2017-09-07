Глава Роспотренадзора Анна Попова дала старт прививочной кампании против гриппа

В рамках Восточного экономического форума главный санитарный врач России Анна Попова дала официальный старт прививочной кампании против гриппа. Первыми в стране вакцину поставили федеральные чиновники.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в первый день работы прививочного кабинета, вакцину от актуальных штаммов гриппа поставили более 60 гостей экономического форума. Среди привившихся оказались и представители федеральных органов власти. В частности, акцию поддержали министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель начальника Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрей Приданкин, а также директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ Сергей Муравьёв.

Отметим, что по данным санитарных врачей, в этом году по прогнозам ВОЗ в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа. При этом одна из разновидностей ранее не имела широкого распространения, поэтому у россиян ещё нет к ней иммунитета.

В регионы России за счёт средств федерального бюджета закуплено и доставлено более 58 млн доз отечественной вакцины, включающей все три актуальных штамма.

«Выбор Восточного экономического форума как площадки для старта прививочной кампании против гриппа неслучаен – грипп приходит в Россию с восточных рубежей страны, первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября.