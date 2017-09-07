Общество 7 сентября 2017, 13:06

На Среднем Урале принято решение об увеличении нормативов финансирования медпомощи

Больница в Екатеринбурге

Свердловские больницы получат дополнительные доходы. Фото: Александр Зайцев

На заседании в региональном минздраве принято решение об увеличении нормативов финансирования медпомощи. Это значит, что больницы и поликлиники Свердловской области получат дополнительные доходы в рамках программы ОМС.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, наиболее ощутимо выросла базовая ставка на пребывание пациента в круглосуточном стационаре (основание для расчёта конечной стоимости госпитализации) — с 18 094 до 18 427 рублей. Подушевой норматив финансирования амбулаторной помощи (тариф для поликлиник) увеличился с 220 до 230 рублей.

По словам областного министра здравоохранения Игоря Трофимова, в конечном итоге такой пересмотр нормативов может принести крупным районным или городским больницам несколько миллионов рублей сверхплановых доходов.

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