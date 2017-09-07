Общество 7 сентября 2017, 13:28

Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради получения желаемой должности

Передача денег

Ради большой зарплаты россияне готовы на многое. Фото: Алексей Кунилов

Служба исследований Зарплата.ру провела опрос среди соискателей и выяснила, на что готовы пойти россияне, чтобы получить желаемую должность или продвинуться по карьерной лестнице. Как выяснилось, отказ от отпуска и работа без выходных - не самое страшное.

В целом респонденты выразили готовность не щадить своих сил и времени: 46% согласны переехать в другой город (39% - в другую страну), 36% - отказаться от отпуска, 29% - трудиться без выходных и 28% - заниматься скучной работой. При этом каждый десятый готов свести общение с семьёй к минимуму, если это будет мешать работе.

Однако нашлись и те, кто готов пойти более лёгким путём ради желанного местечка и поступиться моральными принципами: 13% признались, что готовы брать откаты, 10% - нечестным образом занять кресло сослуживца, 3% - обманывать людей и ещё 3% - делать карьеру через постель.  

Зарплата, ради которой россияне готовы пойти на всё вышеперечисленное, составляет в среднем около 100 000 рублей. 

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