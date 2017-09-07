Земства 7 сентября 2017, 13:50

Жителям Екатеринбурга не придётся приводить фасады в порядок к ЧМ-2018

В администрации Екатеринбурга внесли изменения в постановление о паспортизации фасадов зданий на гостевом маршруте ЧМ-2018. Из плана убрали окончательную дату - 31 мая 2018 года.

При этом, как сообщает пресс-служба мэрии, отказываться от приведения архитектурно-градостроительного облика города в соответствие требованиями в администрации не собираются. Просто дальнейшая работа будет вестись без чётких временных рамок. Кроме того, из первоначального постановления исключили формулировку «в связи с подготовкой к проведению игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге» и заменили её на «в первоочередном порядке».

«Жители города - продвинутые, современные люди, понимающие всю важность происходящих изменений, прогрессивных темпов развития. Впереди екатеринбуржцев ждёт сознательная долгосрочная работа по приведению фасадов в порядок, которая должна сделать город лучше, выразительнее и готовым принимать гостей любого уровня», - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб уже высказывался о нереальности привести в порядок фасады домов к чемпионату мира по футболу.

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