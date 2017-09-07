История производства медной монеты началась с квадрата (гривна). Фото: пресс-цент Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ

От квадрата до круга: сегодня вечером в Екатеринбурге откроется выставка монет. Как сообщает пресс-центр Музея архитектуры и дизайна, на экспозиции будет представлена продукция Екатеринбургского монетного двора за полтора века.

«У Екатеринбургского монетного двора очень большая история, за время его существования в оборот были выпущены различные монеты начиная с квадратных. Также были и пробные монеты, которые в итоге не утвердили и не поставили на производство. На нашей выставке «Монеты Екатеринбургского монетного двора 1726-1876», которая, кстати, открывается в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (на месте Монетного двора) будут представлены 27 монет, которые были пущены в широкое обращение», — рассказал «Областной газете» доктор исторических наук, председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин.

На экспозиции будут представлены оригиналы монет и их увеличенные копии в фотографическом варианте с двух сторон. По словам Алексея Мосина, нельзя выбрать самую ценную монету из представленного на выставке, так как это зависит от множества причин: тиража, серии, года и так далее.

Отметим, что Алексей Мосин проведёт авторскую экскурсию и презентацию своего курса лекций «Монета как исторический источник». Первая лекция из этого цикла - «О чём рассказывают монеты: приглашение к путешествию во времени» - состоится уже сегодня в 19:00 в помещении ART LIBRARY.