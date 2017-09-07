В Староуткинский пруд выпустят 2,5 тысячи мальков карпа. По мнению экспертов, это самая подходящая рыба для этого водоёма.

Как сообщает областной департамент информполитики, в зарыблении примут участие заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев и директор природного парка «Река Чусовая» Михаил Федоров.

Специалисты Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр» подготовили рыбоводно-биологическое обоснование, согласно которому именно карп является наиболее перспективной рыбой для данного водоёма, поскольку он легко адаптируется к новым условиям обитания. В пруд будут выпущены мальки весом от 20 граммов, которые были выращены Рефтинским рыбхозом. Их доставят на пруд с помощью специального автомобиля.

Отметим, что всего в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий за счёт средств областного бюджета будет зарыблено 10 водоёмов, на эти цели выделено 617,5 тысячи рублей.

Как сообщала «ОГ», ранее в начале сентября уже было зарыблено Новомариинское водохранилище. В него выпустили 10 тыс. молоди толстолобика и 20 тысяч мальков сазана.