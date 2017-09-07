В Пышминском городском округе Евгений Куйвашев зажёг первый факел нового газопровода

Евгений Куйвашев зажёг первый факел нового газопровода. Фото: областной департамент информполитики

В Пышминском городском округе запущен новый межпоселковый газопровод Пышма — Первомайский — Камышлов. Первый факел на нём зажёг глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, общая протяжённость нового газопровода почти достигает 50 км. Его строительство обошлось в 315 млн рублей. Сейчас в селе Тупицино к новому газпроводу подключились 17 потребителей. Однако в будущем доступ к «голубому топливу» получат жители посёлка Первомайский, сёл Чернышёво и Четкарино, деревень Смирнова, Русакова, Комарова и Савина.

— Подключение к голубому топливу даёт новые возможности. Это и безопасность, и экологичность, и новые производственные возможности в развитии сельского хозяйства, это совсем иное качество жизни, — подчеркнул глава региона.

Напомним, в целом за 2017 год на строительство газопроводов на Среднем Урале будет израсходован примерно 1 млрд рублей, 485 млн рублей из этой суммы выделил областной бюджет. Благодаря субсидиям из региональной казны, в Свердловской области реализуются 43 проекта по газификации в 26 муниципалитетах.