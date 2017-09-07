В России продолжают снижаться ставки по ипотеке

В июле 2017 года российские банки продолжили снижать ставки по ипотеке. Об этом говорится в материалах, опубликованных Центральным Банком России.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях, предоставленным в течение месяца, составила 10,94%, впервые за всю историю наблюдений опустившись ниже уровня 11%. При этом ИЖК в рублях, предоставленные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, выдавались по ещё более низким ставкам: средневзвешенная ставка по ним снизилась с 10,71% в июне до 10,53% в июле 2017 года.

За первые семь месяцев текущего года кредитными организациями было предоставлено 507,9 тыс. ИЖК на сумму 927,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. В результате объём ИЖК превысил показатель соответствующего периода 2014 года – рекордного по выдаче ИЖК.

В целом ипотечный портфель по состоянию на 1 августа 2017 года вырос с начала нынешнего года на 5,3% (до 4,7 трлн рублей), при этом доля валютных кредитов сократилась на 0,5 п.п., до 1,1% в общей сумме задолженности по ИЖК, составив 54 млрд рублей. Кроме того, на низком уровне сохранился удельный вес просроченных кредитов – 1,5% (72,8 млрд рублей).