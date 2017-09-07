В Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая памяти Юрия Буданова

Выставка «Королю дождей посвящается» собрала в себе живописные и графические произведения. Фото: пресс-центр Екатеринбургской галереи современного искусства

В Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая памяти "виртуоза изображения дождя" Юрия Буданова. С 7 по 12 сентября зрители смогут увидеть пейзажи дождливого Екатеринбурга и другие живописные работы художника.

Как сообщает пресс-центр Екатеринбургской галереи современного искусства, выставка «Королю дождей посвящается» собрала в себе произведения из личной коллекции семьи Будановых.

Юрий Буданов, член Союза художников России, занял особую нишу в художественной среде и культурной жизни Екатеринбурга. Он всегда был в процессе совершенствования профессионального мастерства, инициировал и осуществлял новые художественные проекты, популяризировал искусство плаката. Чаще всего художник изображал пейзажи Екатеринбурга через призму дождя.

По словам искусствоведа Марии Ершовой, Юрия Буданова можно назвать виртуозом изображения дождя. Техника, которую выбрал художник и овладел ею в совершенстве – пастель, сангина, уголь.