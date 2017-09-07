Экономика 7 сентября 2017, 15:12

МУГИСО нашло на дорогах Свердловской области 145 мест под рекламу

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области утвердило 11 схем размещения рекламных конструкций по дорогам Свердловской области. К октябрю с местами под рекламу определятся и в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-луба МУГИСО, в рамках осуществления полномочий по рекламе ведомством было обследовано более 246 км автомобильных дорог регионального значения. В 11 утверждённых схем включено 145 мест для размещения рекламных носителей.

Кроме того, продолжается аналогичная работа по актуализации схемы размещения рекламы на улицах Екатеринбурга. Ожидается, что обновлённая редакция будет опубликована в начале октября.

Отмечается, что новые торги по рекламе в Екатеринбурге МУГИСо объявит уже в сентябре. Ожидается также, что этой осенью впервые за два года торги проведёт и администрация Екатеринбурга.

Как сообщала «ОГ», ранее МУГИСО внесло изменения в схему размещения рекламных конструкций на трассе Екатеринбург - аэропорт Кольцово. 

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