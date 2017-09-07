Новая эра 7 сентября 2017, 15:34

Школьники России издадут коллективную книгу о своей жизни

Ученикам российских школ предлагают написать эссе о своей жизни. Лучшие войдут во всероссийский сборник, идея которого возникла из школьных анкет и записок.

Как сообщает ТАСС, проект «Всероссийская школьная летопись» запускают Фонд «Живая классика» и Российская государственная детская библиотека. В его рамках каждый класс сможет издать свою «Книгу класса», а в конце года лучшие эссе войдут в одно общее издание. Три таких экземпляра от каждой школы-участницы будут направлены в библиотеку учебного заведения, Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату.

Как рассказала соучредитель проекта, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, идея коллективного творчества была вдохновлена опытом школьных записок и анкет, которые одноклассники любят передавать друг другу для заполнения.

«Я очень надеюсь, что лет через 30 или 50 эти летописи станут объектом исследований историков и людей, которым будет интересно узнать, как мы в 2017 году в этой стране жили, какие у нас были мечты, интересы, как мы любили, как дружили, как творили», - отметила она.

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