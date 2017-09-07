Сегодня в Екатеринбург прилетит глава МЧС России Владимир Пучков

Владимир Пучков уже неоднократно встречался с Евгением Куйвашевым. Фото: Александр Зайцев

Сегодня в столицу Урала прибудет министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В рамках этого рабочего визита Владимир Пучков проведёт встречу с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Предполагается, что в ходе разговора речь пойдёт об обеспечении комплексной безопасности населения Среднего Урала.

К приезду главы МЧС в аэропорту Кольцово развернули подвижный пункт управления. Предполагается, что Владимир Пучков проведёт там заседание в режиме видеоконференцсвязи. Кроме того, он примет участие в проверке готовности аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Свердловской области.