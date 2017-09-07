В Нижнем Тагиле открылся новый зал ЗАГСа

Раньше браки заключали в здании районной администрации. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле открылся новый зал регистрации заключения браков. В этом году ЗАГСам Свердловской области исполнится 100 лет.

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, в церемонии открытия зала в здании отдела ЗАГС Дзержинского района приняли участие замглавы администрации по социальной политике Валерий Суров и начальник управления ЗАГС Свердловской области Татьяна Акалаева.

«18 декабря 2017 года мы будем праздновать столетний юбилей со дня создания органов ЗАГС в Свердловской области, и ремонт, который был проведен в отделе ЗАГС Дзержинского района Нижнего Тагила по инициативе Евгения Куйвашева при поддержке Сергея Носова, является отличным подарком к этой дате», - сказала на церемонии Татьяна Акалаева.

Отмечается, что до 2016 года отдел ЗАГС Дзержинского района Нижнего Тагила занимал небольшое помещение в здании районной администрации. При этом, зал торжественной регистрации браков отсутствовал. Церемонии бракосочетания происходили в кабинете начальника отдела или в арендованном помещении ДК им. И. В. Окунева.

Помещение в 124 кв. м. было передано ЗАГСу в безвозмездное пользование в октябре прошлого года. В 2017 году оно было отремонтировано за счёт разных источников финансирования. Помимо зала торжественной регистрации, помещение оборудовали отдельным входом, комнатами жениха и невесты, а также гардеробом.