Общество 7 сентября 2017, 16:23

8 сентября горожане смогут прокатиться на трамвае "Финансовой грамотности"

Люди выходят из трамвая на остановке

Необычный трамвай научит горожан финансовой грамотности. Фото: Алексей Кунилов

Необычный транспорт запустит Уральский государственный экономический университет в честь Дня финансиста. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Трамвай начнёт движение 8 сентября в 13:00 от Цирка и поедет по маршруту №15. Все желающие смогут бесплатно прокатиться на нём и получить финансовые консультации от экспертов УрГЭУ. С горожанами обсудят нюансы налогообложения, пенсионную систему, правила работы на бирже и другие актуальные темы.

Поездка является частью программы УрГЭУ, посвящённой Дню финансиста. На территории вуза будут проходить тематические лекции и работать интерактивные площадки, а также участников ждёт необычная деловая игра «Финансы кухни»: несколько команд посоревнуются в умении накормить как можно большее количество человек на 100 рублей.  

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