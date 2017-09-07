Алексей Орлов оценил готовность полигона «Старатель» к празднованию Дня танкиста и танкостроителя. По сообщению департамента информационной политики Свердловской области, «Старатель» стал одной из площадок военно-патриотического фестиваля «УралТанк», который пройдёт 9 сентября.

Члены оргкомитета проинспектировали площадку. Они проверили полигон на безопасность и комфорт и отметили, что к приёму гостей всё готово.

«Фестиваль станет ежегодным мероприятием и будет развиваться. Не исключено, что в перспективе он будет проходить в течение нескольких дней, что позволит сделать его более массовым», – отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Мероприятия на полигоне «Старатель» начнутся с утра. На площадке стартует кубок Урала по снайпингу, в котором примут участие стрелки со всей России. Поддержать соревновательный дух стрелков приедет Герой России Геворк Исаханян. Откроется «Музей СССР». Наиболее запоминающимся мероприятием станет реконструкция отправки эшелона с танками Т-34 на фронт. Также пройдут показательные выступления парашютистов и экипажей танков.

Напомним, что все происходящее на «Старателе» будет транслироваться на двух открытых площадках в Нижнем Тагиле.