Уральское следственное управление на транспорте отмечает юбилей

Формировании новой следственной структуры началось 7 сентября 2007 года. Фото: пресс-служба Уралського следственного управления на транспорте.

Сегодня исполняется 10 лет с момента образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, а также Уральского следственного управления на транспорте. Формировании новой следственной структуры началось 7 сентября 2007 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудников следственных органов поздравила и.о. руководителя Уральского следственного управления на транспорте, полковник юстиции Надежда Севрюкова.

В рамках празднования юбилея, несколько сотрудников следственного управления были торжественно награждены ведомственными наградами, грамотами и благодарностями.

В завершении торжественных мероприятий сотрудников поздравили творческий коллектив Уральского государственного академического русского народного хора и также воспитанники Нижнетагильского детского дома.

«В 2007 году следственные подразделения на транспорте создавались фактически с нуля, после многолетнего перерыва. Методики расследования именно транспортных происшествий были утрачены. Однако за десять лет существования следователями Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации накоплен уникальный опыт по расследованию таких дел, в том числе, опыт расследования авиационных происшествий», - говорится в сообщении ведомства.