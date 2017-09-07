До конца 2017 года в Камышлове сдадут три новых дома для переселенцев из ветхого жилья

Евгений Куйвашев сегодня проводит серию встреч с жителями Восточного управленческого округа. Фото: областной департамент информполитики

До конца нынешнего года в Камышлове сдадут в строй три новых дома для людей, переселяющихся из ветхого и аварийного жилья. Сегодня глава Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу с будущими жителями этих новостроек.

Как сообщает областной департамент информполитики, особое внимание при возведении зданий уделяется качеству стройматериалов.

— Я вас уверяю, мы сделаем всё, чтобы работы были проведены качественно, и чтобы в этом году завершить выполнение взятых на себя обязательств, — подчеркнул глава региона.

По словам регионального министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова, при возведении этих новостроек используются стройматериалы, позволяющие избежать капремонта в течение 30 лет.

Напомним, за пять лет на Среднем Урале на реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья израсходовано свыше 8 млрд рублей (из бюджетов разных уровней). Это позволило приобрести или построить 200 тыс. кв м. жилья для переселенцев.