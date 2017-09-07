Свердловская область получит 21 машину скорой помощи в рамках федеральной программы

Все машины будут с полным приводом и в северном исполнении. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область получит 21 машину скорой помощи в рамках реализации правительственной программы. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно опубликованному на сайте Правительства РФ документу, на Средний Урал будет отправлено 18 автомобилей «ГАЗ» в полукапотной компоновке и 3 машины «УАЗ» в вагонном варианте. Все скорые будут оснащены полным приводом и изготовлены в северном исполнении, которое подразумевает дополнительное отопление, двойное остекление, а также усиленную теплоизоляцию салона.

Санитарные автомобили будут поставляться в регионы в соответствии с планом действий в отдельных отраслях экономики в 2017 году. В общей сложности, будет приобретено 1150 автомобилей, которые отправятся в 75 регионов страны. На эти цели Минпромторгу России было выделено 3 млрд рублей из резервного фонда Правительства России.

Отмечается, что автомобили скорой медицинской помощи закупаются напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»», ООО «УАЗ».