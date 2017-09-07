Студенты УрГАУ возьмутся за разработку беспилотного летающего трактора

Будущее - за автоматизированным растениеводством. Фото: Павел Ворожцов

На прошедшем недавно «Агропромышленном форуме» учёные УрГАУ поделились своими новыми проектами. В их планах — разработка беспилотного летающего трактора, сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас специалисты занимаются разработкой роботов для растениеводства: они уже презентовали летательный дрон весом 5 кг и с грузоподъёмностью в 10 литров — он способен обрабатывать до 4 га земли. По словам Международной Ассоцаиации беспилотных летательных аппаратов, будущее — именно за такой техникой. Они могут рассчитывать идеальное количество посевного материала и удобрений, опрыскивать растения любой высоты и даже составлять электронные карты полей. При этом их работа практически не зависит от перепад высот и погодных условий.

Если студентам удастся реализовать проект беспилотного летающего трактора (напомним, успешную презентацию обычного беспилотного трактора они уже провели), то это позволит увеличить работоспособность дрона до 1-2 часов, а грузоподъёмность — до 70 кг. Они займутся его воплощением уже в ближайшее время.

Добавим, что аналогов такой техники для растениеводства пока нет во всём мире.