На изготовление всех произведений потребовалось 15 тонн металлического лома. Фото: Эльвира Ибрагимова

Гран-при IX Международного фестиваля актуального искусства «ЛОМ» уедет в Москву. По сообщению пресс-центра фестиваля, сегодня в Екатеринбурге завершилась конкурсная программа этого мероприятия.

В этом году в фестивале приняли участие 30 художников и скульпторов из Екатеринбурга и других городов Свердловской области, Москвы, Петрозаводска, Таганрога, Саратова, Челябинска и Челябинской области, а также из Украины. Они представили 40 конкурсных работ и 6 работ вне конкурса, которые были размещены в ЦПКиО им В. В. Маяковского. Отмечается, что на изготовление всех произведений потребовалось 15 тонн металлического лома. Все работы были объедены тематикой «Материальный обман».

В состав жюри традиционно вошли: Андрей Ерофеев (российский искусствовед и куратор выставок), Алиса Прудникова (директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ), Тамара Галеева (директор департамента искусствоведения и культурологии УрФУ), Роман Шадрин (директор МБУК ЦПКиО им В.В. Маяковского) и др. Возглавил судейскую комиссию Сергей Айнутдинов (председатель Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников России»).

Первое место в номинации «Лучшее произведение актуального искусства» получил московский художник Андрей Молчановский за работу «Алкопорт», второе - Дмитрий Посадский из Озёрска «Иллюзорность материи», ну а третье - Константин Бруевич из Екатеринбурга с работой «Чере-Пахарь».

В номинации «Самое оригинальное художественное использование металлолома» первое место занял Михаила Кашкарова из Харькова за работу «Волна», второе - Анатолий Петушко из Камышлова за работу «Джазмен с контрабасом», третье - Филипп Шугани и Алексей Михновец из Саратова за работу «Верный пес Барбос».

Также приз зрительских симпатий достался Анатолию Вяткину за работу «Кремлёвское пирожное» и Ральфу и Евгению Орловым за их инсталляцию «ТРЫН-ТРАВА-2018».

На церемонии награждения все участники получили дипломы, а победители основных номинаций - денежные призы общей суммой в 150 тыс. рублей.