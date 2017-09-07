Культура 7 сентября 2017, 17:55

В Екатеринбурге расскажут о современной жизни Польской православной церкви

Православная Польша

На выставке будут представлены 100 фотографий православной Польши. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

 Екатеринбурге откроется фотовыставка «Краски православия: Польша». Открытие экспозиции состоится 22 сентября в Духовно-просветительском центре «Царский».

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, на выставке будут представлены более 100 фотографий, показывающих православие через объектив фотокамеры. Снимки для экспозиции были отобраны более чем из 80 тысяч работ. Выставка будет сопровождаться анимацией о православии в Польше, а также презентацией о церквях Подляшья в формате 3D.

Специально на открытие приедет польский вокальный ансамбль «Zatopieni w historii» из Белостока. Сразу после церемонии состоится встреча с организаторами на тему «Православие в современной Польше». В дальнейшем планируется организовать целую серию фотовыставок о других странах с православной верой.

Отметим, что Екатеринбург станет третьим городом, в котором проводится выставка. Летом 2017 года увидеть фотографии православной Польши могли жители Москвы и Санкт-Петербурга. Проект финансируется при поддержке Министерства культуры и национального наследия Республики Польша. Выставка будет открыта для посетителей с 22 сентября по 22 октября 2017 года.  

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