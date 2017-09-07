Архитектор и художник Василий Щетинин умер в США. Фото: страница Вячеслава Перевезенцева в социальных сетях

Умер российский архитектор и художник Василий Щетинин. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook протоиерей Вячеслав Перевезенцев.

«Василий Щетинин находится на грани жизни и смерти. Страшный инсульт, кома, состояние критическое. Он находится в клинике Солт-Лейк Сити, так как всё случилось в самолете на котором он летел в Америку, чтобы участвовать в фестивале Burning Man в Неваде», — написал Вячеслав Перевезенцев на своей страничке в соцсетях ещё вчера.

А всего несколько часов назад он опубликовал только одну фразу: «Вася Щетинин сегодня умер».

Напомним, что Василий Щетинин — архитектор и сооснователь арт-парка «Никола-Ленивец» (самый крупный арт-парк в Европе).