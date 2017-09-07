Клоуны из Санкт-Петербурга провели акцию протеста против фильма «Оно»

Петербургские клоуны провели серию одиночных пикетов перед зданием Заксобрания Санкт-Петербурга. Фото: страница «Комик-Треста» в социальных сетях

Коллектив театрального товарищества «Комик-Трест» провёл в Санкт-Петербурге акцию протеста против показа в России фильма ужасов «Оно». Напомним, ранее с резким заявлением против этой кинокартины, снятой по одноименному роману Стивена Кинга, выступил директор и худрук Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский.

«Мы не видели фильм, но считаем, что такая трактовка искажает веками складывающийся в нашей стране положительный образ клоуна, как доброго, умного и честного персонажа», — говорится в заявлении, размещённом на странице «Комик-Треста» в социальных сетях.

Протестуя против фильма «Оно», петербургские клоуны провели серию одиночных пикетов перед зданием Законодательного собрания Санкт-Петербурга.