На Среднем Урале стартует эксперимент по строительтву школ в рамках государственно-частного партнёрства

К строительству новых школ в Свердловской области привлекут инвесторов. Фото: Алексей Кунилов

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов поручил специально созданной рабочей группе сформировать список муниципалитетов, которые возьмутся за строительство школьных зданий с применением механизмов государственно-частного партнёрства. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, о возможности реализации таких проектов шла речь на недавней встрече председателя Правительства России Дмитрия Медведева и главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

Уже известно, что урегулированием всех связанных с этим организционно-правовых вопросов займётся Центр компетенций государственно-частного партнёрства при Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Кроме того, КРСУ будет участвовать в поиске потенциальных инвесторов.