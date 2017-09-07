Экономика 7 сентября 2017, 18:52

На Среднем Урале стартует эксперимент по строительтву школ в рамках государственно-частного партнёрства

Новая школа в Свердловской области

К строительству новых школ в Свердловской области привлекут инвесторов. Фото: Алексей Кунилов

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов поручил специально созданной рабочей группе сформировать список муниципалитетов, которые возьмутся за строительство школьных зданий с применением механизмов государственно-частного партнёрства. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, о возможности реализации таких проектов шла речь на недавней встрече председателя Правительства России Дмитрия Медведева и главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

Уже известно, что урегулированием всех связанных с этим организционно-правовых вопросов займётся Центр компетенций государственно-частного партнёрства при Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Кроме того, КРСУ будет участвовать в поиске потенциальных инвесторов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (7 сентября)

Алексей Гвержец (справа) из компании «Атомстройкомплекс», руководивший строительством, вручил символический «золотой» ключ от здания тогдашнему председателю облсуда Ивану Овчаруку. Фото: Алексей Кунилов
В Екатеринбурге открыли самый большой суд в России

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет: