Земства 7 сентября 2017, 19:40

В Екатеринбурге на улице Суходольской открылся новый участковый пункт полиции

Новый участковый пункт полиции

В новом участковом пункте полиции созданы самые комфортные условия для работы правоохранителей. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня на Широкой речке в столице Урала состоялась церемония открытия нового участкового пункта полиции. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Глава администрации города Александр Якоб передал руководителю городского УМВД подполковнику полиции Сергею Кулагину ключи от нового помещения, обустроенного на средства городского бюджета.

По словам начальника отдела полиции № 8 полковника Романа Кравченко необходимость в открытии этого участкового пункта назрела давно, поскольку микрорайон «Широкая речка» активно застраивается: в ближайшие годы там возведут свыше 30 многоэтажек.

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