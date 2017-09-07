Спорт 7 сентября 2017, 19:47

«Динамо-Строитель» поднялся на третье место в чемпионате России

Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель», выступающий в чемпионате России по хоккею на траве, поднялся на третье место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы у себя дома дважды обыграли азовскую «Тану» — 3:2 и 5:1.

В первой игре «Динамо-Строитель» владел преимуществом по ходу всей встречи, однако в конце матча гости сумели сократить отставание в счёте до минимума и обеспечить нервную концовку. Во втором матче екатеринбуржцы действовали увереннее и одержали крупную победу над прямым конкурентом.

Таким образом, благодаря двум победам «Динамо-Строитель» обошёл «Тану» в турнирной таблице и поднялся на третье место, уступая «Динамо-Казани» и «Динамо-Электростали». В следующем туре екатеринбуржцы отправятся на выезд в Электросталь. Матчи с местным «Динамо» состоятся 11 и 12 сентября.

  • Опубликовано в №166 от 8.09.2017 
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