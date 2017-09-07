Политика 7 сентября 2017, 20:04

Президент РФ Владимир Путин пригласил японскую делегацию на ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбург

Владимир Путин пригласил японскую делегацию в Екатеринбург

Владимир Путин пригласил японскую делегацию в Екатеринбург. Фото: пресс-служба Кремля

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Иннопром
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.



Сегодня во Владивостоке Президент России Владимир Путин пригласил представителей Японии на ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбург. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Такое заявление глава государства сделал по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

— Практическую отдачу получило участие Японии в качестве страны-партнёра в выставке «ИННОПРОМ-2017» в Екатеринбурге. Ждём японских представителей на ИННОПРОМе и в следующем году, — сказал Владимир Путин.

Одновременно он отметил значительное расширение экономических контактов между двумя странами и дал высокую оценку совместной работе.

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