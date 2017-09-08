С 4 сентября учёные насчитали 11 вспышек на Солнце

Выброс солнечной плазмы от вспышки X9.3 - фронтальный вид со стороны Земли. Фото: ФИАН, снимок получен прибором LASCO C3 на спутнике SOHO.

С 4 сентября на Солнце зафиксировано 11 вспышек. Последняя началась, вчера, 7 сентября в 15:00, она относится к классу "М" (средний уровень), мощность достигла балла в 7,4. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Сергея Гайдаша.

По словам учёного, магнитная буря на Земле уже достигла мощности в пять баллов (выше среднего уровня), максимальных значений она может достичь в субботу, 9 сентября.

Установлено, что серия вспышек стартовала 4 сентября. Сначала случились пять небольших вспышек класса "М" (мощность 4-5 баллов), затем, 6 сентября, последовала вспышка класса "X" (мощность 2,2 балла), в тот же день произошёл самый мощный взрыв X9.3. Днём и ночью в четверг зафиксированы ещё четыре вспышки класса "М" (мощность 2,5, 1, 2,2 и 7,4 балла). При этом учёные не исключают вероятность новых вспышек.

На сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, предполагается, что в ближайшие трое суток Землю ожидает не менее 24 часов магнитных бурь силой 1-2 по 5-балльной шкале. Приход солнечного вещества прогнозируется на вечер 8 сентября, так как скорость выброса составляет не менее тысячи км/секунду. Если линии магнитного поля выброса направлены противоположно линиям поля Земли, то можно будет наблюдать полярное сияние по всей планете. О том, что и у свердловчан есть шанс увидеть полярное сияние можно прочитать здесь.